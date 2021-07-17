Онопко отметил, что уход Влашича станет серьезной потерей для ЦСКА и для чемпионата России в целом. При этом тренер заявил, что порадуется за Николу, если его трансфер состоится.
"Для ЦСКА уход Влашича станет большой потерей. Это серьезный удар. Потеря не только для ЦСКА, но и для всего чемпионата. Влашич — яркий игрок, без него РПЛ станет скучнее.
Конечно, обидно, что из ЦСКА уходит такая звезда, но я порадуюсь за Николу, если трансфер сложится. Всегда поддерживаю футболистов", - сказал Онопко.
Отметим, по данным СМИ, основным претендентом на Влашича является "Милан".
Источник: Sport24
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Онопко: уход Влашича из ЦСКА станет потерей для всего чемпионата. Без него РПЛ будет скучнее
Экс-тренер ЦСКА Виктор Онопко высказался о потенциальном уходе из московского клуба хавбека Николы Влашича.
Фото: РПЛ
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