Напомним, что сборная Аргентины стала победителем Кубка Америки, обыграв Бразилию с минимальным счетом в финальном матче.
Дриусси заявил, что этот успех сборной принес большую радость аргентинскому народу, поскольку у национальной команды давно не было столь значимых побед.
"Победа Аргентины принесла огромную радость всему нашему народу, потому что у Аргентины давно не было больших побед, а было много неудач, в том числе в финалах предыдущих розыгрышей Кубка Америки, чемпионата мира. Поэтому всем нам, конечно, очень важно было вновь почувствовать этот вкус побед", - сказал аргентинский форвард "Зенита".
Источник: Матч ТВ
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Дриусси прокомментировал победу сборной Аргентины в Кубке Америки
Нападающий "Зенита" Себастьян Дриусси прокомментировал победу сборной Аргентины в розыгрыше Кубка Америки-2021.
Фото: "Зенит"
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