- Хочу, чтобы лимит совсем убрали. Тогда российские футболисты будут жестче конкурировать с иностранцами и играть не потому, что они русские, а по той причине, что они сильнее. Тогда и российские футболисты станут сильнее: увеличится конкуренция, а значит, придется усерднее тренироваться, больше работать над собой, прилагать больше усилий, - передает слова Белохонова "Спорт-Экспресс".
17-летний центральный нападающий "Зенита" Аким Белохонов в прошедшем сезоне выступал в системе юношеских футбольных лиг: он провел 21 матч в ЮФЛ-2, в котором забил 30 голов и отдал 11 результативных передач, и 3 матча в ЮФЛ-1, в которых забил 3 гола. С нового сезона Белохонов будет выступать за "Зенит-2", на предсезонных сборах главной команды "Зенита" он тренировался с основным составом и участвовал в контрольных матчах.
Игрок "Зенита" Белохонов: хочу, чтобы лимит совсем убрали. Тогда российские футболисты станут сильнее
17-летний нападающий "Зенита" Аким Белохонов высказал мнение лимите на легионеров.
Фото: ФК "Зенит"
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