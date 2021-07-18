Федун сообщил об увеличении бюджета "Спартака" на новый сезон

Отметим, что бюджет "Спартака" на минувший сезон составлял 8,6 миллиарда рублей. Как сообщил Федун, в новом сезоне бюджет увеличится. По его словам, это вызвано возвращением в клуб игроков, выступавших за другие команды на правах аренды. Также "Спартак" приобретет как минимум одного футболиста, сообщил Федун.
"К сожалению, он будет в плюс по той простой причине, что добавляется большая партия арендованных футболистов, которые возвращаются в клуб со своими зарплатами. Плюс будет как минимум одно приобретение, о котором мы говорили. Насчет продаж мы еще не знаем. Процентное соотношение не буду говорить. Бюджет просто будет больше. И этот больший бюджет, мы надеемся, покроется доходами от еврокубков", - заявил Федун.
Напомним, что по итогам прошлого сезона "Спартак" занял второе место в РПЛ и вышел в квалификационный раунд Лиги чемпионов.
Источник: Р-Спорт
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Владелец "Спартака" Леонид Федун поделился информацией о бюджете клуба на сезон-2021/22.
Фото: "Спартак"
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