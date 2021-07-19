"С Алексеем Березуцким налаживаем контакт, работаем. Он хороший тренер. У него и Марко Николича не так много отличий. Их тренировочные процессы похожи. Читал ли я новости про ЦСКА и Станислава Черчесова? Нет", - приводит слова Мухина "Р-Спорт".
Полузащитник Максим Мухин перешел в ЦСКА из "Локомотива". 19-летний футболист подписал с армейским клубом контракт до 30 июня 2026 года. Выступать за "армейцев" Мухин будет под 6-м номером. Предыдущим обладателем шестого номера в ЦСКА был Алексей Березуцкий, который сегодня был утвержден в качестве главного тренера московской команды.
В минувшем сезоне Максим Мухин сыграл в 10 матчах Российской Премьер-лиги за "Локомотив", результативными действиями не отметился. В марте этого года он полузащитник дебютировал за сборную России, также Мухин провел 3 матча за национальную команду на Евро-2020.
Мухин: у Березуцкого и Николича не так много отличий
Полузащитник ЦСКА Максим Мухин сравнил главного тренера "армейцев" Алексея Березуцкого и главного тренера московского "Локомотива" Марко Николича.
Фото: сборная России
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!