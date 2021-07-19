По информации источника, вероятность перехода 20-летнего футболиста в состав "оружейников" достаточно велика.
Напомним, на прошлой неделе Зурико Давиташвили на прошлой неделе разорвал контракт с казанским "Рубином". Прошлый сезон полузащитник провел на правах аренды за "Ротор". В волгоградском клубе он сыграл в 20 матчах РПЛ, результативными действиями не отметился.
В "Рубин" Давиташвили перешел в 2019 году. Полузащитник провел за клуб из Казани 28 матчей и забил 2 гола.
Тульский "Арсенал" новый сезон РПЛ начнет в субботу, 24 июля. В гостях подопечные Парфенова сыграют с "Локомотивом".
Источник: РБ Спорт
Экс-футболист "Рубина" Давиташвили ведет переговоры с тульским "Арсеналом"
Тульский "Арсенал" ведет переговоры по подписанию контракта с полузащитником Зурико Давиташвили.
Фото: ФК "Рубин"
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