Канчельскис заявил, что он не является сторонником натурализации игроков. При этом он сообщил, что нормально воспринимает возможное приглашение Жиго в сборную России.
"Конечно, я не сторонник натурализации. У нас 140 миллионов живет в стране, своих должно хватать. Однако футбол разваливают с такими темпами, что уже невозможно собрать игроков для сборной, поэтому косметическую меру в виде возможного приглашения Жиго уже воспринимаю нормально.
Футбол захватили дилетанты. Мы себя загнали в яму и начинаем бросаться в крайности. Российский футбол убили, он мертв. Жиго, безусловно, поможет, но это смерть с косой на могиле нашего футбола", - сказал Канчельскис.
Источник: Sport24
Канчельскис поделился мнением о возможной натурализации Жиго
Экс-игрок сборной России Андрей Канчельскис высказался о потенциальной натурализации французского защитника "Спартака" Самуэля Жиго.
Фото: "Спартак"
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