"Спартак" не интересуется Шоном Клайбером", - приводит слова Кулемина "Чемпионат".
26-летний суринамец выступает за "Аякс" с октября прошлого года. Его контракт с амстердамским клубом рассчитан до лета 2023-го. В прошедшем розыгрыше чемпионата Нидерландов правый защитник принял участие в 15 матчах, в которых отметился тремя результативными передачами. Профильный интернет-портал transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 4,5 млн евро.
Источник: правый защитник "Аякса" Клайбер может перейти в "Спартак"
В "Спартаке" прокомментировали информацию об интересе к правому защитнику "Аякса"
Пресс-атташе московского "Спартака" Ярослав Кулемин опроверг слухи, согласно которым красно-белые проявляют интерес к правому защитнику "Аякса" Шону Клайберу.
Фото: Getty Images
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