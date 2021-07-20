По данным источника, 21-летний форвард хочет выступать за самарскую команду.
Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что нападающим "Спартака" Максимом Глушенковым также интересуются "Химки". Футболист провел вторую часть минувшего сезона на правах аренды за подмосковный клуб. Глушенков сыграл в 6 матчах и забил 2 гола.
В первом туре нового сезона Российской Премьер-лиги самарские "Крылья Советов" на своем поле примут грозненский "Ахмат". Эта игра пройдет в воскресенье, 25 июля, и начнется в 19:00 мск.
Источник: Матч ТВ
Источник: Витория не видит Глушенкова в составе "Спартака", футболист может покинуть клуб
СМИ: Глушенков хочет перейти в "Крылья Советов"
"Крылья Советов" договариваются об аренде нападающего "Спартака" Максима Глушенкова.
Фото: РПЛ
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