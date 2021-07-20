"Переговоры по Глушенкову идут. Пока это все, что можем сказать", - передает слова пресс-атташе московского клуба Ярослава Кулемина Sport24.
Ранее генеральный директор "Крыльев Советов" Вадим Андреев подтвердил интерес к 21-летнему россиянину. Напомним, хавбек уже выступал за самарцев в 2020 году на правах аренды.
Минувший сезон Глушенков также провел в аренде - в подмосковных "Химках". На его счету в прошедшем розыгрыше Российской Премьер-Лиги в составе красно-черных шесть матчей и два забитых мяча. Профильный интернет-портал transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 1,5 млн евро.
В "Спартаке" сообщили о переговорах с "Крыльями Советов" по Глушенкову
Московский "Спартак" ведет переговоры с "Крыльями Советов" по полузащитнику красно-белых Максиму Глушенкову.
Фото: ФК "Спартак"
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