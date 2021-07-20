— Я тренирую команду меньше месяца. Поэтому даже затрудняюсь сказать, есть ли проблемы со средствами или нет. Еще не прощупал, скажем так, ситуацию, — цитирует Кержакова "Спорт день за днем".
38-летний Кержаков возглавил "Нижний Новгород" 17 июня 2021 года. Команда впервые в своей истории пробилась в Российскую Премьер-лигу. Кержаков ранее тренировал клуб Футбольной национальной лиги "Томь".
Ранее сообщалось, что "Нижний Новгород" испытывает проблемы с финансами.
Кержаков: еще не прощупал ситуацию с финансами в "Нижнем Новгороде"
Наставник "Нижнего Новгорода" Александр Кержаков рассказал о ситуации с финансированием клуба.
Фото: Getty Images
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