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Кержаков: еще не прощупал ситуацию с финансами в "Нижнем Новгороде"

Наставник "Нижнего Новгорода" Александр Кержаков рассказал о ситуации с финансированием клуба.
Фото: Getty Images
— Я тренирую команду меньше месяца. Поэтому даже затрудняюсь сказать, есть ли проблемы со средствами или нет. Еще не прощупал, скажем так, ситуацию, — цитирует Кержакова "Спорт день за днем".

38-летний Кержаков возглавил "Нижний Новгород" 17 июня 2021 года. Команда впервые в своей истории пробилась в Российскую Премьер-лигу. Кержаков ранее тренировал клуб Футбольной национальной лиги "Томь".

Ранее сообщалось, что "Нижний Новгород" испытывает проблемы с финансами.

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