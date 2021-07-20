О переходе 20-летнего грузина стало известно вчера, но клуб не сообщил детали контракта игрока. Сообщается, что Зурико подписал трехлетний контракт.
Ранее в Российской Премьер-лиге Давиташвили выступал за "Ротор" и "Рубин". В "Арсенал" футболист переходит на правах свободного агента. Портал Transfermarkt оценивает его в 2,5 млн евро.
Экс-полузащитник "Рубина" Давиташвили стал игроком тульского "Арсенала"
Источник: РБ-Спорт.
СМИ: Давиташвили подписал контракт с "Арсеналом" на три года
Полузащитник Зурико Давиташвили подписал контракт с тульским "Арсеналом".
Фото: РПЛ
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