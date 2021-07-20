— Если "Спартак" сохранит тот кураж и уровень игры, что показал в последних контрольных играх, то команда вполне может побороться с «Зенитом» за чемпионство, — цитируют Червиченко "Известия".
На Кубке Париматч Премьер "Спартак" разгромил "Сочи" (4:0), "Рубин" (4:0) и "Химки" (5:1).
В минувшем сезоне Российской Премьер-лиги "Спартак" занял второе место, "Зенит" финишировал первым в третий раз подряд.
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Червиченко: если "Спартак" сохранит кураж и уровень игры, то вполне может побороться с "Зенитом" за чемпионство
Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко назвал условие, при котором клуб сможет побороться за чемпионство с "Зенитом".
Фото: YouTube-канал "Футбольный Биги"
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