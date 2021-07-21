— Надеюсь, что в ближайшие дни сможем объявить об этом на официальном сайте, — заявил Корниленко в интервью Metaratings.
21-летний Глушенков выступал за "Крылья Советов" на правах аренды с февраля по июль 2020 года, проведя за это время 10 матчей, в которых забил три гола.
Минувший сезон нападающий отыграл на правах аренды за подмосковные "Химки".
Контракт Глушенкова со "Спартаком" истекает в 2023 году. Transfermarkt оценивает футболиста в 1,5 млн евро.
Корниленко: надеюсь, в ближайшее время сможет объявить об аренде Глушенкова
Спортивный директор "Крыльев Советов" Сергей Корниленко отреагировал на возможность аренды нападающего Максима Глушенкова у "Спартака".
Фото: ФК "Крылья Советов"
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