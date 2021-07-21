О целях визита специалиста в Казань не сообщается.
Мусаев покинул пост главного тренера "Краснодара" в апреле текущего года. Ранее специалист длительное время работал в системе "быков".
"Краснодар" во главе с Мусаевым дважды становился бронзовым призёром чемпионата России и впервые в своей истории сыграл на групповой стадии Лиги чемпионов.
"Рубин" в первом туре РПЛ встретится со "Спартаком". Матч пройдёт в Казани 24 июля в 20:00 по московскому времени.
Источник: "СЭ".
Мурад Мусаев присутствовал на тренировке "Рубина"
Экс-наставник "Краснодара" Мурад Мусаев посетил тренировочное занятие "Рубина".
Фото: ФК "Краснодар"
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