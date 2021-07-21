Напомним, ранее появилась информация, что Роспотребнадзор Республики Татарстан запретил присутствие зрителей на этой игре. Сообщалось, окончательное распоряжение, регламентирующее порядок проведения указанного матча 1-го тура РПЛ, будет принято сегодня вечером.
"Пока еще решения нет. Вопрос решается", - цитирует Леонова "СЭ".
Матч первого тура Российской Премьер-лиги нового сезона между "Рубином" и "Спартаком" состоится в субботу, 24 июля. Начало этой игры - в 20:00 мск. Главным арбитром встречи будет Владислав Безбородов из Санкт-Петербурга, за систему ВАР будет отвечать Алексей Сухой (Люберцы).
"Рубин" и "Спартак" встречались в рамках Кубка Париматч Премьер. В игре, которая прошла в Москве, "красно-белые" разгромили казанцев со счетом 4:0.
Источник: матч между "Рубином" и "Спартаком" пройдет без зрителей
"Решения еще нет". Министр спорта Татарстана - о запрете зрителей на матче "Рубин" - "Спартак"
Министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов отреагировал на информацию о том, что матч 1-го тура РПЛ "Рубин" - "Спартак" пройдет без зрителей.
Фото: ФК "Рубин"
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