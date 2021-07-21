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Заболотный: забудьте того Заболотного, которого вы знали много лет назад. Начинаю в ЦСКА с чистого листа

Новичок ЦСКА нападающий Антон Заболотный прокомментировал возвращение в стан красно-синих.
Фото: ПФК ЦСКА
"Забудьте того Заболотного, которого вы знали много лет назад. Я совсем другой. Начинаю в ЦСКА с чистого листа. Отсутствие голов на сборах воспринимаю спокойно, главное – официальные матчи. Я очень хотел вернуться в ЦСКА и рад, что это произошло", - приводит слова Заболотного bobsoccer.ru.

Антон является воспитанником ЦСКА. Армейский клуб он покинул в 2013 году. В минувшем сезоне форвард выступал за "Сочи". На счету Заболотного в прошедшем розыгрыше Российской Премьер-Лиги 27 матчей, 9 забитых мячей и 4 ассиста. Его контракт с ЦСКА рассчитан до 30 июня 2024 года.

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Теги: Заболотный ЦСКА
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