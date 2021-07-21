Колосков отметил, что сейчас невозможно точно сказать, на сколько затянутся ограничения по посещению матчей. Также он заявил, что футбол не станет менее привлекательным для просмотра, если на трибунах не будет болельщиков.
"Никто не может сказать, на сколько это затянется. Пока ситуация не изменится, решение должно остаться в силе. По-другому здесь не поступить. Если бы можно было, допустили бы больше. Но ситуация остается очень напряженной. Не станет ли футбол менее смотрибельным? Смотрибельность зависит не от трибун, а от футболистов. Хорошо будут играть футболисты — по телевизору будем смотреть", - сказал Колосков.
Отметим, ранее стало известно, что "Рубин" проведет матч со "Спартаком" в первом туре РПЛ в присутствии болельщиков. Заполняемость трибун составит не более 30% от общей вместимости домашней арены казанцев.
Источник: RT
"Рубин" объявил, что матч против "Спартака" пройдет в присутствии болельщиков
Колосков: смотрибельность футбола зависит не от трибун, а от игроков. Хорошо будут играть - по телевизору будем смотреть
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался по вопросу разрешения посещения матчей РПЛ болельщиками.
Фото: РИА Новости
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