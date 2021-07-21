Смородская отметила, что "Зенит" - очевидный фаворит предстоящего розыгрыша РПЛ. По ее словам, петербуржцы защитят титул чемпионов России.
"Явным фаворитом этого сезона является "Зенит". Они защитят свой титул. Это ясно, они берут чемпионство уже три сезона подряд", - сказала Смородская.
Отметим, что в первом туре РПЛ "Зенит" сыграет с "Химками" на выезде. Матч пройдет 24 июля и начнется в 17.30 мск.
Источник: РБК
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Смородская: "Зенит" - явный фаворит этого сезона. Они защитят чемпионский титул
Экс-президент "Локомотива" Ольга Смородская считает, что "Зенит" вновь станет чемпионом России.
Фото: ТАСС
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