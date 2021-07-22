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СМИ: арбитр Волошин отстранен от работы за использование поддельных ПЦР-тестов

По данным источника, рефери из Смоленска Николай Волошин не попал в судейские списки на будущий сезон из-за махинаций с ПЦР-тестами.
Фото: РПЛ
Смоленский судья Николай Волошин не вошел в списки арбитров профессиональных дивизионов из-за поддельных ПЦР-тестов, сообщают СМИ.

По данным источника, в последние полгода Волошин не делал ПЦР-тесты, необходимые для допуска арбитров к работе, а пользовался поддельными. За этот период 36-летний рефери работал в качестве главного судьи на 5 матчах ФНЛ и 2 матчах ПФЛ.

Ранее стало известно, что Волошин не попал в списки рефери профессиональных дивизионов сезона-2021/2022.

Источник: Tele-sport

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Теги: РФС Волошин Коронавирус
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