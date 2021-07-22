СМИ: арбитр Волошин отстранен от работы за использование поддельных ПЦР-тестов

По данным источника, рефери из Смоленска Николай Волошин не попал в судейские списки на будущий сезон из-за махинаций с ПЦР-тестами.

Фото: РПЛ