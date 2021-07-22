В прошлом сезоне 27-летний опорник выступал за грозненцев на правах аренды. За это время Тимофеев принял участие в 26 матчах РПЛ, в которых забил три мяча и отдал три голевые передачи.
Контракт полузащитника с красно-белыми истекает в конце июня 2022 года.
Профильный интернет-портал transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 1,8 млн евро.
О длительности возможного соглашения и компенсации за переход футболиста "Спартака" источник не сообщает.
Источник: "Матч ТВ".
СМИ: "Ахмат" выкупит контракт Тимофеева у "Спартака"
"Ахмат" намерен совершить полноценный трансфер полузащитника "Спартака" Артема Тимофеева.
Фото: ФК "Ахмат"
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