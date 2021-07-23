Кукуян рассказал о том, как выступал в Чечне в бытность футболистом. По словам Павла, один раз в его партнера по команде, отправившегося подавать угловой, стреляли из пневматического оружия.
"Историй много. Тогда же и "Терек" возрождался. В Чечне как раз только закончились боевые действия и им разрешили принимать соперников в Грозном. Однажды в одном из южных городов, например, в нашего футболиста, который пошел подавать угловой, стреляли из пневматики. Было жутко", - отметил Кукуян.
Источник: Sport24
"Было жутко". Судья Кукуян рассказал, как во время его игровой карьеры в футболиста стреляли из пневматики
Российский судья Павел Кукуян рассказал о случае, когда в бытность карьеры игрока в его партнера по команде стреляли во время матча.
Фото: Sport24
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