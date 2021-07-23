"Было жутко". Судья Кукуян рассказал, как во время его игровой карьеры в футболиста стреляли из пневматики

Российский судья Павел Кукуян рассказал о случае, когда в бытность карьеры игрока в его партнера по команде стреляли во время матча.

Фото: Sport24