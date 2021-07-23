По информации источника, возможная санкция имеет пожизненный характер.
Подозреваемый арбитр работал на играх ПФЛ, молодежного первенства и Кубка России.
Ранее сообщалось, что Александр Шимарыгин, 37-летний судья, обслуживающий матчи на уровне ФНЛ, в течение двух лет активно делал ставки. За это время он совершил 19 тысяч операций на общую сумму более 65 миллионов рублей.
Однако Шимарыгин прошёл процедуру регистрации в одной из букмекерских контор под своим настоящим именем, что вскоре стало известно соответствующему комитету Российского футбольного союза.
Источник: "СЭ".
Источник: еще один российский арбитр пожизненно отстранён от судейства
Футбольный рефери Виталий Ермаков может быть лишён права судить матчи.
Фото: ПАО Сбербанк
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