Как сообщил Антон Фетисов, занимающий пост директора по развитию и коммуникациям "Спартака", третья форма команды будет выполнена в черном цвете.
"Каким будет третий комплект формы? Это черная форма. Решения обсуждались совместно с клубом. Конечно, я не смогу рассказать о них до презентации, но отсылки к истории "Спартака" безусловно будут", - сказал Фетисов.
Напомним, ранее "Спартак" презентовал домашний и гостевой комплекты формы на предстоящий сезон.
Источник: Чемпионат
"Спартак" презентовал новую форму на сезон-2021/22 (видео)
В "Спартаке" сообщили, какого цвета будет третий комплект формы команды на сезон-2021/22
В "Спартаке" поделились информацией о третьем комплекте игровой формы команды на сезон-2021/22.
Фото: "Спартак"
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