Напомним, что в межсезонье "Спартак" стал победителем Кубка Париматч Премьер под руководством Витории.
При этом Мостовой сообщил, что пока не может должным образом оценить работу нового тренера "красно-белых". Также экс-игрок "Спартака" не преминул задеть бывшего наставника московской команды Доменико Тедеско, назвав того "маленьким немцем".
"Ничего пока не могу сказать о Руе Витории, нужно смотреть дальше. Пока все замечательно. Он и сам так говорит, и футболисты многие говорят, что на удивление странно. Вроде меньше месяца на посту находится, а уже многие футболисты говорят: "Мы и в футбол стали играть, и что-то поменялось". Хотя изначально фанфары пели тому, кто был до него, немец какой-то маленький. Ясно, что Витории будет сложно, я об этом уже говорил. В принципе-то, команда второе место заняла в чемпионате нашем. Повторить это также трудно, зная, что "Зенит" все равно есть", - сказал Мостовой.
Напомним, что Витория был назначен на пост наставника "Спартака" по завершении минувшего сезона, когда команду покинул Тедеско. Немецкий специалист ушел из клуба после окончания срока действия контракта.
Источник: Sport24
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"Изначально фанфары пели тому, кто был до него, немец какой-то маленький". Мостовой - о работе Витории в "Спартаке"
Экс-игрок "Спартака" Александр Мостовой высказался о выступлениях "красно-белых" в межсезонье под руководством нового главного тренера Руя Витории.
Фото: Sport24
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