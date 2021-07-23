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Актер Баринов: у "Локомотива" дырявая оборона и беззубое нападение

Актер и болельщик "Локомотива" Валерий Баринов высказался о проблемах в игре "железнодорожников".
Фото: РИА Новости
Баринов раскритиковал игру команды в обороне. По его словам, "Локомотиву" не стоит играть первым номером, имея ненадежную защиту. Главная задача "железнодорожников" - улучшить действия в обороне, отметил Баринов.

"Матч за Суперкубок показал, что у нас дырявая оборона и беззубое нападение. Основная задача сейчас — наладить оборону. Там нет игрока. Я не знаю, что будет с Пабло, однако то, как они играли с "Зенитом" — это, извините, никуда не годится. Нельзя, имея такие пробелы и прорехи в обороне, идти играть первым номером. Поэтому надо в целом выстроить командную игру", - сказал Баринов.

Напомним, что в матче за Суперкубок России "Локомотив" уступил "Зениту" со счетом 0:3.

Источник: Sport24

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Теги: Баринов В Локомотив
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