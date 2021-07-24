Согласно информации источника, Хвича подпишет контракт с "Миланом". Отмечается, что в осуществлении трансфера помог бывший защитник "Милана" Каха Каладзе, ныне являющийся мэром Тбилиси.
Напомним, что Кварацхелия является игроком "Рубина" с 2019 года. Контракт 20-летнего грузинского футболиста с казанским клубом рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 18 миллионов евро.
Источник: Metaratings
Источник: Кварацхелия перейдет в "Милан"
Полузащитник "Рубина" Хвича Кварацхелия продолжит карьеру в Италии.
Фото: РПЛ
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