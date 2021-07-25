Петржела сообщил, что является противником лимита. По его словам, если отменить лимит, ситуация в российском футболе значительно улучшится.
"Я категорически против лимита. Если российский футболист лучше, пусть играет, если нет — не надо его искусственно ставить.
В Чехии никакого лимита нет. Поэтому чешские игроки спокойно уезжают за границу, если их что-то не устраивает на родине. Лимит убивает российский футбол, после его отмены станет намного лучше", - сказал Петржела.
Источник: Sport24
Петржела: в России у "Зенита" нет конкурентов. В РПЛ он точно станет чемпионом
Петржела: лимит на легионеров убивает российский футбол. После его отмены станет намного лучше
Экс-наставник "Зенита" Властимил Петржела рассказал, как относится к лимиту на легионеров в российском футболе.
Фото: Getty Images
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