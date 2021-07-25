Напомним, 57-летний Черчесов руководил сборной России с лета 2016 по июль 2021 года. За это время команда провела 57 матчей, из которых выиграла 25, 21 раз проиграла и 11 раз сыграла вничью.
Сменщиком Черчесова в сборной стал Валерий Карпин, который будет совмещать работу в национальной команде и "Ростове".
ЦСКА и "Уфа" играют в данный момент. ЦСКА ведет 1:0.
Источник: Чемпионат.
Черчесов присутствует на матче ЦСКА — "Уфа" (фото)
Экс-наставник сборной России Станислав Черчесов посетил игру 1-го тура РПЛ ЦСКА — "Уфа".
Фото: Чемпионат
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