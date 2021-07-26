— Футбол — игра динамичная, тут нельзя показывать карточку за каждый фол. Много единоборств, все-таки это очень контактный вид спорта. Стоит посмотреть на топ-лиги — судьи там способствуют интенсивности игры, а не тормозят ее, — цитирует тренера "Динамо" Sport24.
В первом туре Тинькофф Российской Премьер-лиги московское "Динамо" на выезде обыграло "Ростов" (2:0). Голами у динамовцев отметились Арсен Захарян и Константин Тюкавин.
Сандро Шварц тренирует "Динамо" с октября 2020 года. На посту главного тренера клуба он сменил Кирилла Новикова.
В следующем туре "Динамо" встретится в гостях с "Уфой". Матч состоится 31 июля.
Шварц о судействе в России: судьи в топ-лигах способствуют интенсивности игры, а не тормозят ее
Главный тренер "Динамо" Сандро Шварц высказался о судействе в России.
Фото: ФК "Динамо"
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