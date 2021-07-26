— Любимое русское слово? Часто говорю "быстрее!" — на тренировках особенно и в играх приходится. А любимое — "удачи!" — рассказал Шварц в интервью Sport24.
Шварц возглавил "Динамо" осенью прошлого года. В прошлом сезоне команда финишировала на седьмой строчке чемпионата России.
Новый сезон Тинькофф Российской Премьер-лиги москвичи начали с гостевой победы над "Ростовом" (0:2).
Шварц назвал любимое русское слово
Главный тренер "Динамо" Сандро Шварц высказался о русском языке.
Фото: Getty images
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