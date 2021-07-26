Матчи Скрыть

Сделать ставку

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Нижний Новгород
19:00
СочиНе начат
П1 4.4X 3.15П2 2.03

"Уфа" обратится в ЭСК по поводу неназначенного пенальти в ворота ЦСКА

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов заявил, что клуб обратится в ЭСК РФС после матча первого тура РПЛ с ЦСКА (0:1).
Фото: ФК "Уфа"
— По нашему мнению, это пенальти. Странно такие не давать. Обратимся в ЭСК, подадим заявление, спросим, как смотрит на этот момент судейская комиссия и там уже станет ясно, — цитирует Газизова Sport24.

Напомним, матч ЦСКА - "Уфа" в рамках первого тура РПЛ закончился минимальной победой хозяев. Гол забил Антон Заболотный.

В концовке встречи форвард "Уфы" Гамид Агаларов упал в штрафной площади соперника в ежиноборстве с Виктором Васиным. Арбитр Сергей Иванов пенальти не назначил.

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: УФА ЦСКА Газизов
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(6)

Последние новости

Дюков: на пост главного тренера сборной мы рассматривали несколько кандидатов, в том числе иностранцев
Карпин рассказал, кто войдет в его тренерский штаб в сборной России 1
"Мои личные отношения не могут повлиять на сборную". Карпин - о ситуации с Дзюбой 3
Травматичность Урунова, Газизов, невыплата премий и крутость Рахимова. Поговорили с бывшим реабилитологом "Уфы" 1 эксклюзив
Карпин: сомнения были, вытяну ли я эмоционально эту ношу. Совмещение – не самое хорошее решение
Карпин: было сложно принять предложение РФС. Решал я не один 7
"Он будет совмещать работу в клубе и сборной". "Ростов" сравнил Карпина с Лобановским и Романцевым 2
Песков ответил на вопрос об отношении Кремля к назначению Карпина главным тренером сборной
Экс-реабилитолог "Уфы" — о критике Рахимова игроками: возможно, когда он кричал, нужно было переварить это и сделать выводы эксклюзив
Экс-реабилитолог "Уфы" — о травматичности Урунова: мы его заставляли, чтобы он хоть что-то делал. Не было самоотдачи эксклюзив
Официально: Карпин - главный тренер сборной России. Он подписал контракт с РФС 10
Борис Игнатьев: несмотря на поражение, «Спартак» в первом туре показал очень хорошую игру 5 эксклюзив
Березуцкий оценил игру Дзагоева в матче с "Уфой" 1
Осинькин прокомментировал поражение "Крыльев" от "Ахмата"
Талалаев: "Ахмат" превзошел "Крылья" по ударам и по возможностям забить
Шварц призвал не искать виновных в неудачном выступлении сборной России на Евро-2020 3
Жамалетдинов не против вернуться в ЦСКА 2
Заболотный: нынешний ЦСКА способен на многое 24
Шварц рассказал, в каких компонентах нужно прибавить Захаряну 1
"Уфа" обратится в ЭСК по поводу неназначенного пенальти в ворота ЦСКА 10
Шварц назвал любимое русское слово 1
Сафонов проводит каждый третий матч в РПЛ "на ноль"
Швец получил повреждение в игре с "Крыльями Советов"
Акинфеев поздравил Березуцкого с победой в дебютном матче у руля ЦСКА 4
Шварц о судействе в России: судьи в топ-лигах способствуют интенсивности игры, а не тормозят ее 1
Глава Самарской области высказался о посещаемости матча "Крылья Советов" - "Спартак" 1
Березуцкий рассказал, когда восстановится Влашич 3
Приглашаем подписаться на канал "Футбол России" в Яндекс.Дзен!
Стукалов: ЦСКА за счет замен освежил игру во втором тайме
Березуцкий: игроки ЦСКА нервничали в первом тайме матча с "Уфой" 3
Все новости
-