— По нашему мнению, это пенальти. Странно такие не давать. Обратимся в ЭСК, подадим заявление, спросим, как смотрит на этот момент судейская комиссия и там уже станет ясно, — цитирует Газизова Sport24.
Напомним, матч ЦСКА - "Уфа" в рамках первого тура РПЛ закончился минимальной победой хозяев. Гол забил Антон Заболотный.
В концовке встречи форвард "Уфы" Гамид Агаларов упал в штрафной площади соперника в ежиноборстве с Виктором Васиным. Арбитр Сергей Иванов пенальти не назначил.
"Уфа" обратится в ЭСК по поводу неназначенного пенальти в ворота ЦСКА
Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов заявил, что клуб обратится в ЭСК РФС после матча первого тура РПЛ с ЦСКА (0:1).
Фото: ФК "Уфа"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!