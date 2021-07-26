— Хотел бы я вернуться, как Заболотный? Почему бы и нет. Если будет предложение, конечно, вернулся бы, — цитирует футболиста "Р-Спорт".
24-летний футболист находился в структуре ЦСКА с 2010 по 2020 год. За это время он сыграл за основу "армейцев" 41 матч, в которых забил пять голов и отдал голевую передачу.
Год назад ЦСКА продал его в "Уфу" за 270 тысяч евро.
Жамалетдинов не против вернуться в ЦСКА
Нападающий "Уфы" Тимур Жамалетдинов заявил, что не против вернуться в ЦСКА.
Фото: ПФК ЦСКА
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