- Приходил ли к нам на тренировки Аршавин? Каждый день практически, едва ли не на каждой тренировке был. Подсказывал, где сыграть в одно касание, где придержать мяч. Всегда просил играть вперед и как можно реже - поперек поля. Хочет, чтобы наш футбол был зрелищным и атакующим. На зимних сборах с молодежкой с нами тренировался, все тренировки провел от начала и до конца. Видно, что человек не со двора пришел, а поигравший. Мог бы еще поиграть в РПЛ? Может джокером за молодежную команду заходить, хаха! - цитирует Михайлова Sport24.
40-летний экс-нападающий сборной России, "Зенита" и лондонского "Арсенала" Андрей Аршавин с августа 2020 года работает в петербургском клубе в должности директора Департамента развития молодежного футбола по спортивным вопросам. Во время игровой карьеры Аршавин трижды выигрывал чемпионат России и становился обладателем Кубка УЕФА, был номинирован на премию "Золотой мяч" и занял в голосовании 6 место, что является лучшим результатом в истории среди российских игроков, был капитаном сборной России на Евро-2008 (высшее достижение в российской истории - полуфинал) и вошел в символическую сборную Чемпионата Европы по версии УЕФА, забивал 4 гола в одном матче на ливерпульском стадионе "Энфилд".
Михайлов - об Аршавине: видно, что человек не со двора. Может джокером за молодежную команду заходить
Полузащитник "Шальке" Ярослав Михайлов рассказал о совместной работе в молодежной команде "Зенита" с Андреем Аршавиным.
Фото: Getty Images
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