Напомним, ранее сообщалось, что "Зенит" намерен приобрести Гедеша. Отмечалось, что петербуржцы предложили 24-летнему португальскому полузащитнику трехлетний контракт с зарплатой около двух миллионов евро за сезон.
По данным источника, указанная выше информация не соответствует действительности. Гедеш не входил в сферу интересов "Зенита". Петербургский клуб не собирался вести переговоры по его трансферу.
Источник: Матч ТВ
Источник: "Зенит" предложил трехлетний контракт полузащитнику "Валенсии" Гедешу
СМИ: "Зенит" не интересуется Гедешем
"Зенит" не заинтересован в подписании полузащитника "Валенсии" Гонсалу Гедеша.
Фото: AFLO / Global Look Press
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