"Спартак" интересуется правым защитником "Порту" Вилсоном Манафой, сообщают СМИ.
По данным источника, российский и португальский клубы ведут переговоры о возможном переезде футболиста в Москву.
В прошедшем сезоне 28-летний игрок сыграл в 48 матчах за "Порту" и отметился 4 голевыми передачами. Его стоимость по оценка портала Transfermarkt составляет 7 млн евро.
Источник: "СЭ"
СМИ: "Спартак" ведет переговоры о трансфере правого защитника "Порту"
Правый защитник португальского "Порту" Вилсон Манафа может перейти в "Спартак".
Фото: Getty Images
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!