"К Нобелю я отношусь с уважением и симпатией. Если он что-то говорит, то на 99% это факт. Что касается меня, диалога от руководства "Локомотива" по поводу распродажи футболистов со мной не было.
Собираются ли сами парни остаться? Безусловно. У футболистов действующие трудовые договоры. Они с большой ответственностью готовятся к чемпионату России и предстоящим играм в Лиге Европы - втором по значимости клубном турнире", - приводит слова Шпинева "Чемпионат".
Ранее комментатор и инсайдер Нобель Арустамян сообщил, что футболисты "Локомотива" Гжегож Крыховяк, Федор Смолов, Антон Миранчук, Дмитрий Баринов, Пабло и Дмитрий Живоглядов были предложены для приобретения нескольким клубам Российской Премьер-Лиги, среди которых "Зенит". Позже появилась информация, что игроки также предлагались "Краснодару".
Контракт Антона Миранчука с "Локомотивом" рассчитан до лета 2024 года. Профильный интернет-портал transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 12 млн евро.
"Если Нобель что-то говорит, то на 99% это факт". Агент Миранчука - о возможной продаже лидеров "Локомотива"
Агент Вадим Шпинёв, представляющий интересы полузащитника "Локомотива" Антона Миранчука, прокомментировал информацию о возможной продаже лидеров красно-зеленых.
Фото: ФК "Локомотив"
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