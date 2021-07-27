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Агент Баринова: Дмитрий - востребованный футболист на нашем рынке

Павел Банатин, агент полузащитника "Локомотива" Дмитрия Баринова, прокомментировал слухи о возможном уходе его клиента из клуба.
Фото: ФК "Локомотив"
"Очевидно, что Баринов - востребованный футболист на нашем рынке. Это просто данность, не более.

И с моей стороны было бы некорректно давать какие-то еще комментарии по этому поводу. Тем более когда речь касается лишь слухов, связанных с руководством "Локомотива" и клубной трансферной кампанией, это, разумеется, вне моей компетентности", - приводит слова Банатина "Спорт-экспресс".

Ранее появилась информация, согласно которой Баринов является одним из игроков, которых технический директор "Локомотива" Томас Цорн предлагал клубам Российской Премьер-Лиги. Сообщалось, что в 24-летнем россиянине заинтересован "Зенит".

Баринов попал в систему "Локо" в 2012 году. За основную команду "железнодорожников" хавбек дебютировал в 2016-м. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2023 года. Профильный интернет-портал transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 12 млн евро.

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Теги: Баринов Локомотив
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