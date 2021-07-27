Смородская раскритиковала руководство "Локомотива" за планы по продаже игроков. По ее словам, с таким подходом клуб не сможет успешно выступать ни в России, ни на международной арене.
"Я в ужасе и шоке. А кем они играть-то будут? Бог знает, что творят с клубом на глазах у всех. Ни в Европе, ни в России надеяться будет абсолютно не на что. Зачем это все делается, мы узнаем в самом конце. Чтоб закрыть клуб, использовать его территории для жилищного строительства? Я не знаю реальных намерений клуба. Такими игроками не бросаются", - сказала Смородская.
Напомним, ранее сообщалось, что технический директор "Локо" Томас Цорн обратился к некоторым клубам РПЛ по вопросу возможной продажи ряда ведущих игроков "железнодорожников".
Источник: Спорт-Экспресс
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Смородская резко отреагировала на информацию о возможной продаже ряда игроков "Локомотива"
Экс-президент "Локомотива" Ольга Смородская прокомментировала данные о намерении руководства клуба продать некоторых ведущих игроков команды.
Фото: "СЭ"
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