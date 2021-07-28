Матчи Скрыть

Сделать ставку

Генич прокомментировал информацию о планах "Локомотива" продать ведущих игроков команды

Футбольный комментатор Константин Генич высказался о планах руководства "Локомотива" продать ряд ведущих футболистов команды.
Фото: "Локомотив"
Напомним, ранее сообщалось, что руководство "Локомотива" изучает возможность продажи некоторых ключевых игроков команды. В частности, клуб могут покинуть полузащитники Гжегож Крыховяк и Дмитрий Баринов, а также форвард Федор Смолов.

Генич допустил, что вошедший недавно в менеджмент "Локо" немецкий специалист Ральф Рангник будет проводить в клубе политику воспитания молодых игроков с целью их дальнейшей продажи.

"Не исключаю, что это совместная повестка с РЖД, мол: "Этот состав исчерпал свои возможности, стоит перезагрузиться". И если Рангник себя хорошо зарекомендовал, как человек, который умеет хорошо воспитывать молодых игроков и продавать их задорого, не исключено, что курс нынешнего "Локомотива" будет намечен именно через такую стратегию. Правда, непонятно, как она увязывается со стратегией гендиректора клуба, в которой через несколько лет ставится задача выиграть Лигу чемпионов", - сказал Генич.

Источник: Матч ТВ

Генич: Баринов мог бы пригодиться "Спартаку" и "Зениту"

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Генич Локомотив
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(3)

Последние новости

Источник: "Краснодар" ведет переговоры с Крыховяком 1
Пономарев: думаю, матч ЦСКА - "Локомотив" завершится результативной ничьей эксклюзив
Источник: нападающий "Спартака" Педро Роша был предложен "Интернасьоналу" 1
"Олимпиакос" и "Шериф" вышли в 3-й раунд квалификации Лиги чемпионов
Видаль: в этом году "Интер" хочет выиграть еще одно Скудетто и дойти до финала Лиги чемпионов 1
Президент "Альянса" после судейского скандала принял решение снять команду с чемпионата Украины 5
Головин отметился голом в товарищеском матче с "Реалом Сосьедад" (видео)
Матч 2-го тура РПЛ "Краснодар" - "Химки" пройдет при пустых трибунах 1
Сын президента "Порту" прокомментировал информацию об интересе "Спартака" к Манафе 1
Лунев пропустил три мяча в товарищеской игре с "Утрехтом" 5
Бывшая жена Мамаева обратилась за помощью к Екатерине Гордон и будет судиться с футболистом 4
Генич прокомментировал информацию о планах "Локомотива" продать ведущих игроков команды 5
Бывший вратарь "Фулхэма" стал игроком "Челси"
Источник: главный врач сборной России может получить должность в ЦСКА
Стало известно расписание трансляций матчей второго тура РПЛ 1
"Остальных тоже скоро уберу". Источник раскрыл слова Заремы после увольнения главы селекционного отдела "Спартака" 5
Хорват для "Спартака", Азмун в "Байере", "Зенит" хочет Влашича, зарплата Жиго. Главное за 28 июля 1
Генич: Баринов мог бы пригодиться "Спартаку" и "Зениту" 2
Актер Баринов раскритиковал РФС за назначение Карпина в сборную России 4
Онопко сообщил, какие матчи второго тура РПЛ посетят помощники Карпина в сборной 3
Генич: не исключено, что "Локомотив" и Николич расторгнут контракт 3
Семак стал рекордсменом по числу волевых побед в должности главного тренера "Зенита"
"Получается, что сейчас он продал свою карьеру". Игонин - о возможном переходе Дриусси в клуб МЛС 7
Семак ответил на вопрос, следит ли он за Олимпийскими играми
СМИ: Месси заключит новый контракт с "Барселоной" в начале августа
Семак высказался о предстоящем матче "Зенита" с "Ростовом"
Семак рассказал, сможет ли Барриос сыграть с "Ростовом" 1
Судья ФНЛ Шимарыгин пожизненно отстранен от футбола из-за ставок на матчи 1
Червиченко: считаю, Жиго должен зарабатывать меньше, чем Джикия 3
СМИ: Жиго хочет стать одним из наиболее высокооплачиваемых игроков "Спартака" 22
Все новости
-