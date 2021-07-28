Напомним, ранее сообщалось, что руководство "Локомотива" изучает возможность продажи некоторых ключевых игроков команды. В частности, клуб могут покинуть полузащитники Гжегож Крыховяк и Дмитрий Баринов, а также форвард Федор Смолов.
Генич допустил, что вошедший недавно в менеджмент "Локо" немецкий специалист Ральф Рангник будет проводить в клубе политику воспитания молодых игроков с целью их дальнейшей продажи.
"Не исключаю, что это совместная повестка с РЖД, мол: "Этот состав исчерпал свои возможности, стоит перезагрузиться". И если Рангник себя хорошо зарекомендовал, как человек, который умеет хорошо воспитывать молодых игроков и продавать их задорого, не исключено, что курс нынешнего "Локомотива" будет намечен именно через такую стратегию. Правда, непонятно, как она увязывается со стратегией гендиректора клуба, в которой через несколько лет ставится задача выиграть Лигу чемпионов", - сказал Генич.
Источник: Матч ТВ
Генич: Баринов мог бы пригодиться "Спартаку" и "Зениту"
Генич прокомментировал информацию о планах "Локомотива" продать ведущих игроков команды
Футбольный комментатор Константин Генич высказался о планах руководства "Локомотива" продать ряд ведущих футболистов команды.
Фото: "Локомотив"
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