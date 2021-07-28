"Не слышал ничего об интересе к Манафе со стороны "Спартака". Лишь новости из России, о которых в том числе сообщили мне вы", - приводит слова да Косты Eurostavka.
Манафа защищает цвета "Порту" с 2019 года. Его контракт с клубом истекает летом 2023-го. В прошедшем сезоне 27-летний португалец провел 48 матчей во всех турнирах, отметившись в них четырьмя голевыми передачами. Профильный интернет-портала Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 7 млн евро.
Ранее руководство "Спартака" заявляло, что клуб ищет иностранного футболиста на позицию правого защитника.
"Есть нюансы, но в целом вполне норм". Зарема - об интересе "Спартака" к Манафе
Источник: "Порту" отказал "Спартаку" в приобретении защитника за 15 млн евро
Сын президента "Порту" прокомментировал информацию об интересе "Спартака" к Манафе
Алешандре Пинту да Коста, известный португальский агент, сын президента "Порту" и экс-член совета директоров клуба, отреагировал на слухи об интересе к защитнику Вилсону Манафе со стороны "Спартака".
Фото: Getty Images
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