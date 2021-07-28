Широков отметил, что лимит следует изменить. При этом, по его мнению, речь нужно вести не о количественных изменениях, а о качественных.
"Лимит нужно видоизменить — но не количественно, а по качеству легионеров. Можно ввести ограничения на качество легионеров — чтобы приезжали только хорошие легионеры, а некачественные отсекались. Вопрос — как их отсекать? Это дискуссионно", - заявил Широков.
Источник: Sport24
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Широков: можно ввести ограничения на качество легионеров - чтобы приезжали только хорошие игроки
Экс-игрок сборной России Роман Широков высказался о потенциальных изменениях лимита на легионеров в РПЛ.
Фото: "Чемпионат"
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