"Рома" намерена отправить запрос в "Зенит" по трансферу Азмуна. Бюджет римлян на приобретение нападающего - 20 миллионов евро. При этом "Рома" не готова платить всю сумму за один раз. Римский клуб хочет разбить ее на несколько платежей.
Источник отмечает, что если вариант с несколькими платежами не устроит "Зенит", "Рома" откажется от перехода Азмуна и подпишет контракт с нападающим "Дженоа" Элдором Шомуродовым, ранее выступавшим за "Ростов".
Источник: Матч ТВ
Источник: "Зенит" предлагает Азмуну новый контракт
Источник: "Рома" вновь попытается договориться с "Зенитом" по Азмуну
"Рома" предпримет новую попытку подписать контракт с форвардом "Зенита" Сердаром Азмуном.
Фото: "Зенит"
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