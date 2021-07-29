Хацкевич заявил, что в России у некоторых игроков нет собственного мнения, они действуют, опираясь на указания агентов. По словам тренера, в "Роторе" при нем были как настоящие профессионалы, так и футболисты с нехваткой спортивных амбиций.
"Меня просто убило, что некоторые футболисты в России не имеют своего мнения и делают то, что им говорят агенты. В "Роторе" есть игроки с внутренним стержнем и профессиональным отношением к работе, однако хватает и тех, кто знает: как бы ни сложилась их судьба в "Роторе", они все равно останутся на неплохом уровне с неплохой зарплатой. Именно спортивных амбиций у них нет. В Украине я с такими футболистами и такими агентами не сталкивался", - сказал Хацкевич.
Напомним, что Хацкевич был отправлен в отставку с поста главного тренера "Ротора" в марте текущего года. На тот момент команда из Волгограда пребывала на 13-м месте в турнирной таблице РПЛ. По итогам сезона "Ротор" вылетел в ФНЛ, заняв 15-е место в таблице элитного дивизиона.
Источник: Матч ТВ
Хацкевич поделился ожиданиями от работы Карпина в сборной России
Хацкевич рассказал, что разочаровало его в российском футболе
Бывший главный тренер "Ротора" и киевского "Динамо" Александр Хацкевич рассказал, что разочаровало его в РПЛ.
Фото: "Матч ТВ"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!