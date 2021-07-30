- "Зенит" могут сместить с трона в этом сезоне. Почему нет? Новый чемпионат будет интереснее, чем прошлый. Фаворита нет. Ожидаю в этом году, что "Спартак", "Локомотив" и "Краснодар" составят конкуренцию питерскому клубу, - передает слова Божовича Sport24.
В прошлом сезоне золотые медали чемпионата России завоевал петербургский "Зенит", который стал сильнейшим в третий раз подряд. После первого тура нового розыгрыша РПЛ сине-бело-голубые, "Локомотив" и "Краснодар" набрали по 3 очка, "Спартак" - 0 очков. Также по 3 очка в первом туре заработали "Динамо", "Ахмат", "Рубин", ЦСКА и "Нижний Новгород". По разнице голов текущее первое место занимает "Краснодар".
"Зенит" могут сместить с трона в этом сезоне". Божович назвал клубы, которые составят конкуренцию сине-бело-голубым
Экс-главный тренер "Динамо", "Ростова", "Локомотива", "Арсенала" и "Крыльев Советов" Миодраг Божович высказал мнение о чемпионской гонке в РПЛ в новом сезоне.
Фото: ФК "Крылья Советов"
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