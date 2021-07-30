— Он мне многое дал. Самое главное, что мне запомнилось у него, — это дисциплина. В игровых моментах и тренировочном процессе он очень требовательный и серьезный, а в жизни очень веселый человек с хорошим чувством юмора, — цитирует футболиста "СЭ".
27-летний Чистяков выступал за "Ростов" с 2019 по 2020 год, проведя за команду 25 матчей и забив гол. В 2020 году футболиста арендовал "Зенит", воспитанником которого он является. Летом текущего года "Зенит" выкупил Чистякова за 3,25 млн евро.
Чистяков — о работе с Карпиным: в футболе требовательный и серьезный, а в жизни очень веселый человек
Бывший защитник "Ростова" Дмитрий Чистяков вспомнил о совместной работе с наставником клуба Валерием Карпиным.
Фото: ФК "Ростов"
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