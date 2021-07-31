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Бистрович: я хотел бы остаться в ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович хочет остаться в команде.
Фото: ПФК ЦСКА
— Всегда есть вероятность ухода. Еще целый месяц остается до закрытия трансферного окна. Но я хотел бы остаться в ЦСКА, — цитирует хорвата Sport24.

23-летний полузащитник стал автором единственного гола команды в игре 2-го тура чемпионата России против "Локомотива" (1:2).

В следующем матче "армейский" клуб встретится против московского "Динамо".

"Покажите этот штрафной Месси". Видео гола Бистровича в ворота "Локомотива"

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Теги: ЦСКА Бистрович
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