— В последние 2-3 года, когда Артем играет против "Спартака", "Ростова", когда играет против команд, за которые выступал раньше, выкладывается на 200%, чтобы доказать, что зря был обижен, что его кандидатуру зря бросали туда-сюда, обвиняя в чем-то. В игре против "Ростова" Дзюба будет работать на 200%, — цитирует Кавазашвили Sport24.
32-летний Дзюба — воспитанник "Спартака". Ранее он выступал также за "Ростов".
Сегодня "Зенит" сыграет против "Ростова" в рамках 2-го тура чемпионата России. Донский клуб тренирует Валерий Карпин, у которого с форвардом были натянутые отношения в "Спартаке".
"Ростов" - "Зенит". Где смотреть матч онлайн 1 августа 2021
Источник: "Зенит" готов заплатит за Кунью 25 млн евро
Кавазашвили: в игре против "Ростова" Дзюба будет работать на 200%
Фото: ФК "Зенит"
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