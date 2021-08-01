— Клуб не намерен менять Николича, — рассказал Бедарев в интервью Sport24.
42-летний Николич возглавил "Локомотив" летом 2020 года. С тех пор команда провела 52 матча, из которых выиграла 27, 13 свела вничью и 12 проиграла.
Вчера "Локомотив" обыграл ЦСКА (2:1) в рамках 2-го тура чемпионата России.
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Бедарев: "Локомотив" не намерен менять Николича
Директор по коммуникациям "Локомотива" Александр Бедарев рассказал, что клуб не планирует расставаться с главным тренером Марко Николичем.
Фото: ФК "Локомотив"
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