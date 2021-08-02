- Когда я смотрел видео с участием Тиля, я заметил, что ему нужно пространство, но при этом Гус его не создавал. В тот момент "Спартаку" нужен был кто-то, способный создать пространство на поле, поэтому я был против его покупки. Что касается Гайча, то он хороший игрок, но он не настолько хорош, как о нем говорили. Думаю, ЦСКА мог бы купить россиянина с такими же характеристиками, заплатив не больше половины суммы, которую они отдали за Гайча, - передает слова Камоцци Metaratings.
23-летний атакующий полузащитник Гус Тиль стал игроком московского "Спартака" в августе 2019 года, сумма трансферной компенсации его прежнему клубу АЗ Алкмаар составила 18 миллионов евро. В 24 матчах за красно-белых Тиль забил 2 гола и оформил 3 ассиста. В сентябре 2020 года игрок отправился в аренду в немецкий "Фрайбург", а в июле 2021 года - в нидерландский "Фейеноорд". 22-летний нападающий ЦСКА Адольфо Гайч был приобретен красно-синими в августе 2020 года в "Сан-Лоренсо" за 8,5 миллиона евро, в 18 матчах за "армейцев" форвард забил 1 гол и отдал 1 результативный пас.
Камоцци объяснил, почему "Спартаку" не стоило подписывать Тиля, а ЦСКА - Гайча
Экс-советник владельца "Спартака" Леонида Федуна итальянский агент Франко Камоцци высказал мнение о трансферах в российские клубы хавбека Гуса Тиля и нападающего Адольфо Гайча.
Фото: ПФК ЦСКА
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!